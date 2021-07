Conférence Musicalta : découverte de l’ayurveda Rouffach, 2 août 2021-2 août 2021, Rouffach.

Conférence Musicalta : découverte de l’ayurveda 2021-08-02 20:00:00 – 2021-08-02

Rouffach Haut-Rhin

L’Ayurveda est la médecine traditionnelle indienne datant de plus de 4000 ans, reconnue par l’OMS. Cette médecine douce et holistique prend en compte la constitution de chaque individu afin de lui proposer des habitudes de vie, une nutrition et des massages adaptés à sa constitution et à son déséquilibre du moment. Lors de cette conférence, Margot Espinasse qui est thérapeute en Ayurveda et Sophrologue, expliquera les bases de l’Ayurveda, ses applications concrètes dans votre vie quotidienne et vous proposera quelques exercices pratiques.

Lors de cette conférence, Margot Espinasse qui est thérapeute en Ayurveda et Sophrologue, expliquera les bases de l’Ayurveda, ses applications concrètes dans votre vie quotidienne et vous proposera quelques exercices pratiques.

L’Ayurveda est la médecine traditionnelle indienne datant de plus de 4000 ans, reconnue par l’OMS. Cette médecine douce et holistique prend en compte la constitution de chaque individu afin de lui proposer des habitudes de vie, une nutrition et des massages adaptés à sa constitution et à son déséquilibre du moment. Lors de cette conférence, Margot Espinasse qui est thérapeute en Ayurveda et Sophrologue, expliquera les bases de l’Ayurveda, ses applications concrètes dans votre vie quotidienne et vous proposera quelques exercices pratiques.

dernière mise à jour : 2021-07-15 par