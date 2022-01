Conférence musicale : un goût de banlieue Salle Agnès Varda, 3 mars 2022, Juvisy-sur-Orge.

Conférence musicale : un goût de banlieue

Salle Agnès Varda, le jeudi 3 mars à 19:30

Les élèves du Conservatoire des Portes de l’Essonne (chorale ado et chant lyrique) et la Maison de Banlieue et de l’Architecture vous emmènent à la découverte de l’histoire croisée de l’alimentation et de la banlieue en images et en musique. **Jeudi 3 février 2022, 19h30 – 20h30** **Gratuit, entrée libre sur présentation d’un passe sanitaire.** **Salle Agnès Varda, 37 Grande Rue, Juvisy-sur-Orge.** Avec le Conservatoire à rayonnement intercommunal des Portes de l’Essonne.

Entrée libre

Une conférence musicale autour de l’histoire croisée de l’alimentation et de la banlieue

Salle Agnès Varda 37 Grande Rue, 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge Essonne



