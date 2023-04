Conférence musicale sur Sergueï Rachmaninov à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 03 juin 2023

de 15h30 à 16h30

gratuit

A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Sergueï Rachmaninov, la bibliothèque Andrée Chedid vous propose une conférence sur ce grand compositeur et pianiste du début du XXème. Cette conférence sera animée par André Lischke, musicologue et spécialiste de la musique russe. André Lischke a publié aussi « Sergueï Rachmaninov, portrait d’un pianiste » (Buchet-Chastel, 2020). Entrée libre, dans la limite des places disponibles En tant que journaliste et critique musical, André Lischke collabore aux magazines Diapason, l’Avant-Scène Opéra et Lyrica. Il est aussi producteur d’émissions radiophoniques. Entre 1989 et 1997, il est directeur artistique du label de disques Le chant du monde. Depuis 2001, André Lischke enseigne à l’université d’Évry où il anime notamment un laboratoire de recherche : RASM (recherche arts spectacle musique). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Histoire de la musique russe : des origines à la Révolution (Fayard, 2006) et La Musique en Russie depuis 1850 (Fayard, 2012). En 2020, il publie aux Éditions Buchet-Chastel, Sergueï Rachmaninov, portrait d’un pianiste. Cette conférence musicale sera l’occasion de mettre en lumière la vie et l’œuvre de Sergueï Rachmaninov. Entrée libre, dans la limite des places disponibles Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

