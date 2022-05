CONFÉRENCE MUSICALE SUR LES GENS DU VOYAGE Craon, 31 mai 2022, Craon.

CONFÉRENCE MUSICALE SUR LES GENS DU VOYAGE Place Saint-Clément Espace Culturel Saint-Clément Craon

2022-05-31 – 2022-05-31 Place Saint-Clément Espace Culturel Saint-Clément

Craon Mayenne Craon

Cette soirée conviviale présente ce groupe social dans ses caractéristiques principales à travers des extraits de chansons françaises des années 60 à aujourd’hui.

Entre culture du voyage et chanson française, cette conférence musicale retrace les liens qu’elles ont tissés.

De Dalida aux Ogres de Barback, Ferré, Aznavour, Renaud, Mano Solo ou Kendji Girac, le rap gitan… et tant d’autres à découvrir !

Jean-Claude Roumega, ancien directeur d’association gens du voyage animera cette conférence en retraçant les origines, abordant les représentations, la notion de voyage et la dichotomie “nomades-sédentaires”, les enjeux actuels…

Entrée gratuite.

Renseignements et inscriptions au 02 43 02 95 95 ou sur accueil@amav53.fr

En partenariat avec le CIAS du Pays de Craon, l’AMAV (Association Mayennaise d’Action auprès des gens du Voyage), vous invite à une conférence musicale sur les gens du voyage, le mardi 31 mai à 20h30 à l’espace culturel Saint-Clément.

accueil@amav53.fr +33 2 43 02 95 95

