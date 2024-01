Conférence musicale sur Gabriel Fauré à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

A l’occasion du centenaire de la disparition de Gabriel Fauré, une conférence musicale vous est proposée par Eric Lebrun, organiste et biographe de ce grand compositeur.

A l’occasion du centenaire de la disparition de Gabriel

Fauré, Eric Lebrun a écrit une biographie de ce compositeur dont la musique

possède, encore aujourd’hui, un charme reconnaissable entre mille, que Proust avait

déjà compris et magnifiquement exprimé. Musicien indépendant, à l’apparence

rêveuse, il va pourtant accéder presque malgré lui aux plus hautes fonctions et

distinctions officielles, devenant même directeur du Conservatoire de Paris,

lui qui n’était pas passé par cette institution. Son œuvre est considérable et

illustre tous les genres, y compris l’opéra et la musique de scène. Au sein de

cette vaste production, c’est dans la mélodie, notamment sur des très beaux

poèmes de Verlaine, qu’il s’est illustré particulièrement, ainsi que dans la

musique de chambre. Lors de cette conférence, Eric Lebrun propose de présenter ce musicien étonnant dans

le contexte artistique et intellectuel de son temps avec de nombreuses

illustrations parfois inédites et de beaux exemples sonores.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheuqe.andree-chedid@paris.fr

©Wikipedia