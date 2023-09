Conférence musicale sur Cocteau et la musique à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Jean Cocteau est très connu en tant que poète, écrivain, polémiste mais son lien avec la musique l’est beaucoup moins. François Leroux, baryton et écrivain, vous propose une conférence musicale sur « Cocteau et la musique » afin de découvrir tous les talents de cet artiste touche-à-tout qui fut habité sa vie entière par la musique et les musiciens.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

François Le Roux est aujourd’hui l’un des artistes lyriques français les plus reconnus. Après l’Opéra-Studio de Paris, il entre dans la troupe de l’Opéra de Lyon, en 1980, et se produit parallèlement sur d’autres scènes, françaises ou étrangères. Du XVIIe au XXe siècle, sa carrière l’a conduit à aborder des compositeurs et des styles radicalement différents. En tant que directeur artistique de l’Académie Francis Poulenc, il propose avec son équipe, des Masterclasses. Cette académie est une véritable référence dans le domaine très spécifique de l’interprétation de la mélodie française, en proposant à de jeunes artistes français ou étrangers, professionnels ou en voie de professionnalisation, un stage unique dans sa forme et dans son fond. Chaque année l’académie d’interprétation est tournée vers un thème central, cette année la 27e Académie d’interprétation est consacrée aux mélodies composées sur des poèmes de Cocteau (Poulenc en a composé plusieurs dont la fameuse « Dame de Monte Carlo »). François Leroux est aussi un écrivain et un conférencier de talent qui, pour commémorer les 60 ans de la mort de Jean Cocteau, vous propose une conférence musicale sur cet artiste touche-à-tout qui ne fut pas seulement écrivain, poète, cinéaste et dramaturge. On doit aussi a Jean Cocteau une véritable collaboration littéraire avec des musiciens.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©Wikipedia