Conférence musicale sur Camille Saint-Sëns Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence musicale sur Camille Saint-Sëns Bibliothèque Andrée Chedid, 19 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 15h00 à 16h30

gratuit

Une conférence musicale, proposée par Marie-Gabrielle Soret, conservateur en chef au Département de la musique à la Bibliothèque nationale de France. Elle a été aussi commissaire de l’exposition « Saint-Saëns, un esprit libre » qui s’est déroulée de juin à octobre 2021 à l’Opéra national de Paris. Marie-Gabrielle Soret est spécialiste de l’œuvre et de l’univers de ce grand compositeur. Elle est membre du comité scientifique en charge de la valorisation du fonds Saint-Saëns conservé à Dieppe et membre du comité de rédaction de l’édition monumentale Saint-Saëns (Éditions Bärenreiter). Lors de cette conférence musicale, elle reviendra sur la carrière et l’œuvre de ce grand musicien et compositeur de l’époque romantique. Bibliothèque Andrée Chedid 36 rue Emeriau Paris 75015 Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ Peinture

