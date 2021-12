Conférence musicale « Structures Baschet » Médiathèque de Guingamp, 22 janvier 2022, Guingamp.

Conférence musicale « Structures Baschet »

Médiathèque de Guingamp, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Les frères Baschet, créateurs singuliers du XXe siècle, ont laissé une oeuvre où le son, l’image et la forme se mêlent pour donner vie à une création pluridisciplinaire : les sculptures sonores. Découvrant la musique concrète à la radio en 1949, Bernard Baschet et son frère François, guitariste, se lancent dans des expérimentations acoustiques. Cette recherche aboutit à l’invention d’une nouvelle famille d’instruments musicaux utilisant le verre pour les archets et le métal comme conducteur de vibrations sonores. Du MOMA de New York jusqu’à la dernière biennale d’art contemporain de Venise, ces instruments ont fait le tour du monde. Ces inventeurs, dans une démarche rigoureuse et humaniste, ont fait le pont entre science et art. Cette histoire étonnante sera racontée et jouée en direct par Sophie Chénet, musicienne et ancienne collaboratrice de Bernard Baschet. Bénédicte Jucquois, vidéaste, étayera le propos d’images glanées à l’atelier de fabrication de ces instruments insolites toujours en fonction. Une expérience sensible ouverte à tous les regards et toutes les oreilles ! avec Sophie Chénet (musicienne) Bénédicte Jucquois (vidéaste) Compagnie Caméléon et quelques sculptures sonores originales des frères Baschet

Les frères Baschet, créateurs singuliers du XXe siècle, ont laissé une oeuvre où le son, l’image et la forme se mêlent pour donner vie à une création pluridisciplinaire : les sculptures sonores.

Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy 22200 Guingamp Guingamp Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00