Conférence musicale « Si La Fontaine m'était conté… » Espace de la Brenne, 11 mars 2023, Sombernon

2023-03-11 18:00:00 – 2023-03-11 20:30:00

Côte-dOr Conférence musicale de et par Paule Bertrand avec Patrick Rudant à la flûte traversière.

« Si La Fontaine m’était conté… »

Samedi 11 mars à 18h.

Salle polyvalente de la Brenne à Sombernon.

Tout public à partir de 10 ans.

Gratuit avec participation libre.

Suivi du pot de l’amitié. +33 3 80 33 40 01 Espace de la Brenne Avenue de la Brenne Sombernon

