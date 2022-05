CONFÉRENCE MUSICALE : SANDY TOLAN ET RAMZI ABUREDWAN À LA MAISON JULIEN GRACQ, 7 mai 2022, .

CONFÉRENCE MUSICALE : SANDY TOLAN ET RAMZI ABUREDWAN À LA MAISON JULIEN GRACQ

2022-05-07 – 2022-05-07

Dans le cadre des 20 ans de l’association de l’association Al Kamandji, qui a pour but de « proposer une éducation musicale aux enfants palestiniens et de renforcer leur estime de la culture palestinienne », la Maison Julien Gracq accueille une rencontre entre Sandy Tolan (écrivain) et Ramzi Aburedwan (musicien et fondateur de l’association).

La rencontre portera sur le livre de Sandy Tolan intitulé Le Pouvoir de la musique- une enfance entre pierres et violon en Palestine.

Rendez-vous samedi 7 mai à 10h30 à la Maison Julien Gracq.

Réservation : contact@maisonjuliengracq.fr ou au 02 41 19 73 55

Conférence musicale à la Maison Julien Gracq

