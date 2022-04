CONFÉRENCE MUSICALE | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Brissac Loire Aubance, 24 avril 2022, Brissac Loire Aubance.

CONFÉRENCE MUSICALE | PRIEURÉ DE ST RÉMY LA VARENNE Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

2022-04-24 – 2022-04-24 Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

La symbolique du sanglier

Morceaux choisis pour cor (Bernard Le Pogam) et récitant (Eric Meillan).

De nombreuses anecdotes rapportent la complicité de la figure du sanglier : une certaine familiarité avec l’homme et une terreur de l’homme devant cette bête sauvage.

Ce poème musical décrit les figures symboliques du sanglier à travers les âges. Un rôle spirituel fort et méconnu dans la symbolique boréenne et le monde celte.

Puis la chute de l’image du sanglier quand le christianisme en fait un disciple du démon.

Un troisième temps rapproche tout cela des légendes arthuriennes, sortes de compromis fluctuants suivant les auteurs et les époques.

L’auteur de la conférence et le narrateur est Éric MEILLAN, ancien haut fonctionnaire de l’Etat, que rien ne prédisposait à cette activité, sinon son goût pour l’enquête historique sur toutes sortes de formes inattendues.

Là, Éric Meillan explore la mythologie du sanglier dans les différentes civilisations et fait découvrir des aspects complètement méconnus de cet animal emblématique.

Le tout mis en musique par Bernard LE POGAM.

«Et si le sanglier aimait la musique ? …»

Public : tout public

contact@prieure-saint-remy.fr +33 2 41 57 32 32 https://www.prieure-saint-remy.fr/

Prieuré de St-Rémy-la-Varenne Place Edouard Meslier Brissac Loire Aubance

