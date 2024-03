Conférence musicale : Pourquoi les grands compositeurs ? Béla Bartók par Charles Tobermann La Médiathèque Orléans, jeudi 11 avril 2024.

Conférence musicale : Pourquoi les grands compositeurs ? Béla Bartók

par Charles Tobermann Quand la musique savante s’inspire de la

musique populaire. Jeudi 11 avril, 18h30 La Médiathèque

Jeudi 11 avril, 18h30

Béla Bartók (1881-1945) est un des compositeurs qui a plus marqué le 20e siècle, avec Debussy, Stravinsky et Schönberg. Il nait en Hongrie en 1881 et meurt en exil à New York en 1945. Il arrive dans le paysage musical à une période mouvementée par, d’une part, l’essor du nationalisme musical en Europe centrale, longtemps dominé par la musique allemande, et d’autre part la fin de la tonalité et la recherche de forces structurantes alternatives.

