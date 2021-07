Bougival Théâtre du Grenier Bougival, Yvelines Conférence musicale “Pauline Viardot” contée par Julie Depardieu Théâtre du Grenier Bougival Catégories d’évènement: Bougival

Yvelines

Conférence musicale “Pauline Viardot” contée par Julie Depardieu Théâtre du Grenier, 19 septembre 2021, Bougival. Conférence musicale “Pauline Viardot” contée par Julie Depardieu

Théâtre du Grenier, le dimanche 19 septembre à 16:00

Cette conférence autour de la cantatrice européenne du XIXe siècle, Pauline Viardot, sera contée par Julie Depardieu, comédienne, sous la performance musicale de deux cantatrices et d’une pianiste. Conférence musicale Pauline Viardot présentée par Julie Depardieu dans le cadre du bicentenaire de la naissance de la cantatrice du 19e siècle Théâtre du Grenier 7 rue du Général Leclerc 78380 Bougival Bougival Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bougival, Yvelines Autres Lieu Théâtre du Grenier Adresse 7 rue du Général Leclerc 78380 Bougival Ville Bougival lieuville Théâtre du Grenier Bougival