Conférence musicale “Les principaux courants de la musique du XXe siècle” Médiathèque Hélène Berr, 9 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 09 avril 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

Autour d’œuvres emblématiques et de compositeurs essentiels, cette conférence du musicologue Michaël Andrieu trace le portrait d’un siècle où se côtoient et se complètent des arts sonores singuliers.

On parle souvent du XXe siècle, notamment en musique, comme d’une période de cassure, de paradoxes ou d’écoles particulières.

Et si, à l’inverse, on en parlait en termes de continuité…

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

