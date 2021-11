Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 43000, Le Puy-en-Velay Conférence musicale: “La symbolique du serpent dans l’œuvre de J.K Rowling” Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: 43000

2021-12-22 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-22 17:30:00 17:30:00 Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin

Le Puy-en-Velay 43000 Dirigée par Quentin Duprat, doctorant en musicologie, et par Marie Delmas, médiatrice culturelle du Théâtre du Puy-en-Velay. patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr +33 4 71 06 62 40 http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ Musée Crozatier 2 rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay

