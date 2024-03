Conférence musicale la musique de danse Ateliers des Arts Auditorium Le Puy-en-Velay, lundi 11 mars 2024.

Les élèves des classes d’orgue et de piano de Mickaël Souveton et Yvan Guyot interpréteront des œuvres de musique de danse de différentes époques (baroque, classique, romantique et moderne).

Début : 2024-03-11 19:00:00

fin : 2024-03-11

Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

