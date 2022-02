Conférence musicale La Médiathèque Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Conférence musicale

La Médiathèque, 2 avril 2022, Orléans.

le samedi 2 avril à 11:00

Dans l’œuvre de Proust, un véritable réseau se tisse entre les portes du temps, par la force de la perception et du souvenir. François-Xavier Szymczak nous guidera musicalement dans cet univers que vous retrouverez le 3 avril à la Salle de l’Institut, lors du [concert d’ouverture](https://www.orleans-metropole.fr/lagenda/detail/evenement/concert-douverture-du-15e-concours-international-de-piano-dorleans/68952447?cHash=0291075ade861b6b583704541d4a5cb2) du 15ème Concours international de piano d’Orléas, avec l’un des plus grands violoncellistes au monde, Steven Isserlis. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/) . Quels liens y a-t-il entre A la Recherche du temps perdu et la musique, cet art du temps capable de transcender le présent pour un voyage lointain vers une dimension parallèle ? La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans Loiret

