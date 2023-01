Conférence musicale “Handpans & cie” Dominique Molard Guingamp Guingamp Guingamp Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Guingamp

Conférence musicale “Handpans & cie” Dominique Molard Guingamp, 25 février 2023, Guingamp Guingamp. Conférence musicale “Handpans & cie” Dominique Molard 1 Place du Champ-au-Roy Médiathèque Guingamp Côtes-d’Armor Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

2023-02-25 – 2023-02-25

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy

Guingamp

Côtes-d’Armor Guingamp Pionnier de la percussion en musique bretonne depuis les années 70, ce maître percussionniste fait le lien entre la musique traditionnelle bretonne et les différentes influences rythmiques de la musique du monde.

Dans cette performance musicale autour des nombreuses familles des handpans et des percussions du monde, Dominique Molard compose et interprète une musique organique où résonances et vibrations sont comme sculptées par sa main. mediatheque@ville-guingamp.com +33 2 96 44 06 60 http://mediatheque.ville-guingamp.fr/ Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Guingamp Autres Lieu Guingamp Adresse Guingamp Côtes-d'Armor Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Ville Guingamp Guingamp lieuville Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Departement Côtes-d'Armor

Guingamp Guingamp Guingamp Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guingamp-guingamp/

Conférence musicale “Handpans & cie” Dominique Molard Guingamp 2023-02-25 was last modified: by Conférence musicale “Handpans & cie” Dominique Molard Guingamp Guingamp 25 février 2023 1 Place du Champ-au-Roy Médiathèque Guingamp Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Guingamp Guingamp, Côtes d'Armor

Guingamp Guingamp Côtes-d'Armor