2022-03-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-25 21:00:00 21:00:00 Salle Communale 35 route du Val de Quint

Saint-Julien-en-Quint Drôme Saint-Julien-en-Quint Drôme EUR 6 Bernard Fort, ornithologue de renom fait un exposé très ludique sur le monde des oiseaux. Il est accompagné aux clarinettes par Michel Mandel qui intervient très subtilement avec des musiques composées spécialement pour cette occasion chantequint26150@gmail.com +33 6 68 53 11 11 Salle Communale 35 route du Val de Quint Saint-Julien-en-Quint

dernière mise à jour : 2022-02-21 par Office de Tourisme du Pays Diois Agence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de la Drôme – source : Apidae Tourisme

Lieu Saint-Julien-en-Quint Adresse Salle Communale 35 route du Val de Quint

