Conférence musicale Condat-sur-Vézère, samedi 16 mars 2024.

Conférence musicale Condat-sur-Vézère Dordogne

L’association Commanderie de Condat Confluence Hospitalière vous propose une conférence D’AMOUR ET DE GUERRE LES TROUBADOURSMaurice Moncozet, chanteur et poly-instrumentiste, s’associe à Jean-François Gareyte, médiateur à l’Agence culturelle de la Dordogne pour une conférence musicale sur le thème des troubadours autour de la notion du Paratge . Rebec, flûtes, chalemie, synthétiseurs et tambours épiques sont convoqués pour chanter en gloire éclatante ou en douceur Guillaume d’Aquitaine, Bernard de Ventadour, Bertrand de Born, Don Dinis du Portugal ou encore Ezra Pound d’Amérique. Poèmes et images projetées (enluminures, figures du cinéma ou de l’heroic fantasy) portent le conférencier. Il s’enthousiasme en souriant de l’art éblouissant de ces troubadours, de leur invention de valeurs nouvelles d’honneur et de paratge .

Programme coordonné par l’agence culturelle Dordogne Périgord 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:00:00

fin : 2024-03-16

salle des fêtes

Condat-sur-Vézère 24570 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@commanderiecondat.fr

