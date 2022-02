Conférence Musicale Christophe Brault Quimperlé, 26 février 2022, Quimperlé.

Conférence Musicale Christophe Brault médiathèque Place Saint Michel Quimperlé

2022-02-26 – 2022-02-26 médiathèque Place Saint Michel

Quimperlé Finistère Quimperlé

Âge d’or de la soul music

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la «musique de l’âme» c’est à dire : la «Soul Music». Née vers le milieu des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha

Franklin) ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

Christophe Brault est un musicologue et ex disquaire spécialiste du rock and roll. Depuis 2008, le Rennais Christophe Brault raconte in vivo les musiques dites actuelles. Lui-même ne se considère pas comme conférencier, mais comme « animateur radio live ».

+33 2 98 35 17 30

Âge d’or de la soul music

Lorsque vous mélangez la musique sacrée, le Gospel, à la musique profane, le Rhythm’n’blues, vous obtenez la «musique de l’âme» c’est à dire : la «Soul Music». Née vers le milieu des années 50 grâce à Ray Charles et à Sam Cooke, elle s’épanouira jusqu’au milieu des années 70, alors terrassée par le Disco. Durant cette aventure, nous entendrons entre autres des artistes de la Motown (Supremes, Temptations, Stevie Wonder), de Stax (Otis Redding), d’Atlantic (Aretha

Franklin) ainsi que des indépendants. Un véritable âge d’or.

Christophe Brault est un musicologue et ex disquaire spécialiste du rock and roll. Depuis 2008, le Rennais Christophe Brault raconte in vivo les musiques dites actuelles. Lui-même ne se considère pas comme conférencier, mais comme « animateur radio live ».

médiathèque Place Saint Michel Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-02-22 par