salle de la Pagode, Corbas (69), le dimanche 15 mai à 16:00

A propos Rencontre avec le musicien Christian Oller. “Ma première semaine de collectage, sa vie, ses moeurs ” En rassemblant ses souvenirs, ses documents sonores et films le musicien rappellera cette époque des années 1970 quand il parcourait les villages à la rencontre des violoneux traditionnels d’Auvergne. des documents inédits qui ont été publiés dans les collectages et de l’humour dans ces rencontres peu ordinaires de la tradition orale. *source : événement [Conférence musicale avec Christian Oller, musiques films humour ](https://agendatrad.org/e/36323) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10 € /5 €

organisé par Corbaltrad invite Musicalise salle de la Pagode,Corbas (69) 47, Chemin de Grange Blanche salle de la Pagode, 69960 Corbas, France

