Conférence musicale avec Black Voices Combo Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier

Conférence musicale avec Black Voices Combo, 12 juin 2023, Pontarlier . Conférence musicale avec Black Voices Combo Musée Municipal and Auditorium E. Dupont Pontarlier Doubs

2023-06-12 18:00:00 – 2023-06-12 Pontarlier

Doubs EUR 0 0 Après une visite de l’exposition temporaire « Black and Fort », le Dj Black Voices Combo propose une découverte de la culture et de la musique haïtiennes, à travers diffférents morceaux à l’auditorium Elie Dupont du Conservatoire. Pontarlier

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Musée Municipal and Auditorium E. Dupont Pontarlier Doubs Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville Pontarlier

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier /

Conférence musicale avec Black Voices Combo 2023-06-12 was last modified: by Conférence musicale avec Black Voices Combo Pontarlier 12 juin 2023 Doubs Musée Municipal and Auditorium E. Dupont Pontarlier Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs