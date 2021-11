Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Conférence musicale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Montoire-sur-le-Loir

Conférence musicale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir, 7 décembre 2021, Montoire-sur-le-Loir. Conférence musicale à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

2021-12-07 18:30:00 18:30:00 – 2021-12-07

Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Conférence musicale à Montoire-sur-le Loir. 6 bonnes raisons d’arrêter de lire, par la Cie Coqcigrue. Tous publics, réservation conseillée. Moment de détente à la médiathèque Nef Europa. +33 2 54 72 72 60 Conférence musicale à Montoire-sur-le Loir. 6 bonnes raisons d’arrêter de lire, par la Cie Coqcigrue. Tous publics, réservation conseillée. Pixabay

Montoire-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loir-et-Cher, Montoire-sur-le-Loir Autres Lieu Montoire-sur-le-Loir Adresse Ville Montoire-sur-le-Loir lieuville Montoire-sur-le-Loir