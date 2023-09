Conférence musicale : à la rencontre des gens du voyage Mairie du 10e arrondissement Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence musicale : à la rencontre des gens du voyage Mairie du 10e arrondissement Paris, 6 octobre 2023, Paris. Le vendredi 06 octobre 2023

de 19h15 à 21h30

.Tout public. gratuit Salle des mariages accessible aux personnes à mobilité réduite par le 1 rue Hittorf. Les Gens du voyage à travers la chanson française des années 60 à nos jours par Jean-Claude Rouméga, accompagné d’ Alain Benesty La conférence musicale s’inscrit dans la lutte contre l’antitsiganisme défini par le Conseil de l’Europe comme « une forme distincte de racisme et d’intolérance… à l’encontre des communautés de Roms et de Gens du voyage ». A travers la chanson française, le conférencier nous donnera à entendre et à comprendre les gens du voyage, sur leurs modes de vie, leur culture, leur histoire ainsi que les stéréotypes à leur égard et leurs espoirs. La conférence sera précédée du vernissage de l’exposition « les Gens du voyage : Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris Contact :

