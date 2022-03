CONFERENCE Musée historique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Musée historique, le mercredi 23 mars à 18:30

**_Elise MEYER_**_, Doctorante au laboratoire CERHIC à l’Université Reims Champagne-Ardenne et bibliothécaire à l’université Rennes 2_ Le 20 septembre 1792, la bataille de Valmy, remportée par les troupes françaises, met fin à l’invasion de la France par l’armée prussienne. Cette victoire défensive, perçue comme miraculeuse, est indissociable de l’image du général Kellermann qui brandit son sabre surmonté de son chapeau, en criant « Vive la nation » à ses troupes. Ce cri, repris en cœur sur la colline du moulin de Valmy, en aurait fait reculer l’ennemi. Il s’agit de la première victoire de l’armée révolutionnaire et par extension, du peuple en armes face aux tyrans… _**Cette conférence est organisée en partenariat avec le Musée Historique, le Service Universitaire de l’Action Culturelle de l’Université de Haute-Alsace.**_

Valmy, la bataille à fantasmes
Musée historique
Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE
Mulhouse

2022-03-23T18:30:00 2022-03-23T20:30:00

