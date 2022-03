CONFERENCE Musée historique Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

CONFERENCE Musée historique, 10 mars 2022, Mulhouse. CONFERENCE

Musée historique, le jeudi 10 mars à 18:30

A travers l’exemple du Chant du Rosemont, Georges Bischoff nous invite à analyser la manière par laquelle un chant, source orale par excellence, a façonné l’image des habitants du Rosemont, aux pieds du Ballon d’Alsace. Celle-ci en effet a largement été modelée, entre fondements historiques et tradition d’une communauté rurale, par cette œuvre qui trouve ses racines à la fin du Moyen Âge. Aujourd’hui encore, le Chant du Rosemont résonne dans les esprits.

Entrée libre sur réservation.

Homère au ballon d’Alsace. Archéologie d’une tradition orale. Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:30:00 2022-03-10T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée historique Adresse Place de la Réunion - 68100 MULHOUSE Ville Mulhouse lieuville Musée historique Mulhouse Departement Haut-Rhin

Musée historique Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

CONFERENCE Musée historique 2022-03-10 was last modified: by CONFERENCE Musée historique Musée historique 10 mars 2022 Mulhouse Musée historique Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin