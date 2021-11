Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, Seine-Maritime Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen, 11 décembre 2021, Rouen. Conférence

Musée des Beaux-Arts de Rouen, le samedi 11 décembre à 14:30

Yannick Lintz, conservatrice générale du patrimoine, directrice du département des Arts de l’Islam, Musée du Louvre, Paris

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Inde et Chine dans l’art islamique Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Rouen Adresse Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen