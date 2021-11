Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, Seine-Maritime Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen, 4 décembre 2021, Rouen. Conférence

Musée des Beaux-Arts de Rouen, le samedi 4 décembre à 14:30

Charlotte Maury, chargée de collection, Monde ottoman – Art du livre, Département des arts de l’Islam, Musée du Louvre, Paris

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

La figuration dans les arts de l’Islam Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T14:30:00 2021-12-04T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée des Beaux-Arts de Rouen Adresse Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Ville Rouen lieuville Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen