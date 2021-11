Rouen Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen, Seine-Maritime Conférence Musée des Beaux-Arts de Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Conférence suivi d’une séance de signature de l’ouvrage de Jean-Pierre Filiu – Le Milieu des mondes Une histoire laïque du Moyen-Orient de 395 à nos jours, Editions du Seuil à la boutique du musée des Beaux-Arts Jean-Pierre Filiu, professeur des universités en histoire, Sciences Po Paris en partenariat avec l’Ecole du Louvre et l’AMAR

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Pour une histoire laïque de l’Islam et de son art Musée des Beaux-Arts de Rouen Esp. Marcel Duchamp, 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

