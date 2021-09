Mulhouse Musée des Beaux-Arts Haut-Rhin, Mulhouse Conférence Musée des Beaux-Arts Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Conférence Musée des Beaux-Arts, 7 janvier 2022, Mulhouse. Conférence

Musée des Beaux-Arts, le vendredi 7 janvier 2022 à 18:30

Jean-Jacques Henner ouvre en 1874 une académie dédiée aux femmes : « l’école des dames ». De jeunes artistes étudient auprès du maître, comme Juana Romani, Ottilie Roederstein ou encore Germaine Dawis dont le Musée des Beaux-Arts vient d’acquérir une toile. « Jean-Jacques Henner professeur des dames » Par Chloé Tuboeuf, commissaire de l’exposition « Jean-Jacques Henner dessinateur » Musée des Beaux-Arts Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T18:30:00 2022-01-07T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse Place Guillaume Tell, 68100 Mulhouse Ville Mulhouse lieuville Musée des Beaux-Arts Mulhouse