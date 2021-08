Montolieu Musée des Arts et Métiers du Livre Aude, Montolieu Conférence Musée des Arts et Métiers du Livre Montolieu Catégories d’évènement: Aude

Montolieu

Conférence Musée des Arts et Métiers du Livre, 18 septembre 2021, Montolieu. Conférence

Musée des Arts et Métiers du Livre, le samedi 18 septembre à 14:00

Mireille Porterie viendra présenter son métier. Cette conférence sera suivie d’un temps d’échange afin de répondre à vos questions. [https://www.latelierre.fr/mireille-porterie/](https://www.latelierre.fr/mireille-porterie/) Conférence sur la conservation et la restauration des livres. Musée des Arts et Métiers du Livre 39 rue de la Mairie, 11170 Montolieu Montolieu Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aude, Montolieu Autres Lieu Musée des Arts et Métiers du Livre Adresse 39 rue de la Mairie, 11170 Montolieu Ville Montolieu lieuville Musée des Arts et Métiers du Livre Montolieu