Conférence Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Conférence Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, 2 février 2022, Nevers. Conférence

Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin, le mercredi 2 février à 19:00

Puisque les conditions sanitaires déconseillent encore l’apéro, on a décidé de vous parler…masques ! Dans les collections du Musée se trouvent deux masques pas comme les autres ! Venus de Nouvelle-Calédonie entre la fin du 19e siècle et le début du 20e, ils ont été donnés au musée comme objets de curiosité. Mais vous vous en doutez, ils ont un sens : venez nombreux le découvrir !

Gratuit sur inscription

Dans les collections du Musée se trouvent deux masques pas comme les autres ! Mais vous vous en doutez, ils ont un sens : venez nombreux le découvrir ! Musée de la Faïence et des Beaux – Arts Fréderic Blandin 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T19:00:00 2022-02-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Adresse 16 rue Saint Genest 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Departement Nièvre

Musée de la Faïence et des Beaux - Arts Fréderic Blandin Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/