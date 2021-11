Conférence musée André voulgre, 10 décembre 2021, Mussidan.

La Communauté des communes Isle et Crempse en Périgord et les Amis du musée vous invitent à une conférence gratuite “De la villa Paignon au musée André Voulgre” **le vendredi 10 décembre à 18h30.** Cette conférence est en lien avec l’exposition temporaire qui prendra fin le 15.12.2021. A l’occasion du cinquantenaire de la mort d’André Voulgre et de son legs à la ville de Mussidan, l’exposition rétrospective “De la villa Marquet au Musée André Voulgre, cinquantenaire du legs Voulgre à la ville Mussidan”retrace l’histoire de la chartreuse du XVIIIe s. au musée André Voulgre après sa rénovation en 2021. La mort et legs du docteur Voulgre remonte à cinquante ans. Mais le patrimoine légué à la ville de Mussidan a été constitué non seulement par André Voulgre mais par plusieurs familles depuis le XIXe s. dont il est l’ultime héritier. De même, le musée André Voulgre est ouvert depuis 44 ans mais les bâtiments ont une histoire bien plus ancienne. Ludovic Chasseigne, le responsable du musée André Voulgre, remontera le temps à travers les archives et les traces laissées par la famille Voulgre. Le passe sanitaire et les gestes barriéres seront de rigueur.

