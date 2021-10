Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Conférence “Montélimar à l’âge du Bronze” Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Conférence “Montélimar à l’âge du Bronze” Montélimar, 9 octobre 2021, Montélimar. Conférence “Montélimar à l’âge du Bronze” 2021-10-09 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-09 20:00:00 20:00:00 Espace Saint-Martin 2 rue Bernard Cathelin

Montélimar Drôme La Société d’Archéologie, de Numismatique et de Géologie de la Valdaine vous invite à la conférence : Montélimar à l’âge du Bronze

Par Eric Néré, archéologue de l’INRAP. +33 6 71 18 52 67 dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Espace Saint-Martin 2 rue Bernard Cathelin Ville Montélimar lieuville 44.56322#4.75202