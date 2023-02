Conférence Montardon Montardon Catégories d’Évènement: Montardon

Conférence sur l'origine des noms de famille béarnais. Après avoir expliqué le nom des communes béarnaises dans une précédente conférence, Pierre Salles se propose de guider le public pour une petite promenade à travers l'histoire des patronymes béarnais, celle de leur origine linguistique, de leurs changements morphologiques depuis les langues anciennes qui les ont créées (latine, ibéro-aquitaine, ou germanique). Dans un deuxième temps, Pierre Salles présentera ses deux derniers livres, « Le livre des mots d'oc », adaptation écrite de quelques-unes de ses chroniques de France Bleu et le tout récent « Livre des hommes d'oc », où il relate les joyeuses frasques d'un groupe de chant polyphonique bien connu.

