Conférence : Mondrian Belfort, 31 mai 2022, Belfort.

Conférence : Mondrian Belfort

2022-05-31 – 2022-05-31

Belfort Territoire-de-Belfort

EUR Piet Mondrian (1872-1944), artiste majeur de la première moitié du XXe siècle, va révolutionner la peinture en remettant en cause la tradition picturale depuis la Renaissance. Traverser l’œuvre de Mondrian, c’est comprendre son cheminement, de la peinture figurative jusqu’à sa destruction pour devenir l’abstraction géométrique. Maître d’un art basé sur le jeu des verticales et des horizontales, ainsi que sur un choix de couleurs primaires détachées de tout mimétisme avec le réel, Piet Mondrian est la grande figure du mouvement De Stijl à la recherche d’un art total et d’un langage pictural universel. Avec d’autres peintres de sa génération, Mondrian consacre la naissance de l’art moderne.

contact@ideeup.org +33 3 84 28 70 96 https://www.ideeup.org/

