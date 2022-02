CONFERENCE / Mondes cachés Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE), le jeudi 24 mars à 18:30

Le MOBE propose sa première Série scientifique ! En 3 saisons de 3 épisodes plus un bonus ! Pour revisiter le format traditionnel des conférences, avec plus d’interaction et d’échanges ! Saison 2 / La biodiversité c’est pas si simple ! Episode 2 – Mondes cachés Plongez au cœur de missions d’exploration dans des environnements qui fourmillent de biodiversités souvent oubliées. Les mondes sous nos pieds et dans les profondeurs des océans abritent un grand nombre d’espèces méconnues et fascinantes. Jeudi 24 mars 18h30 – 4 Tiers Camille Imbert Ingénieure de recherche RMQS-Biodiversité à l’INRAE, Line Le Gall maîtresse de conférence au MNHN

Entrée libre

Plongez au cœur de missions d’exploration dans des environnements qui fourmillent de biodiversités souvent oubliées! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

2022-03-24T18:30:00 2022-03-24T20:00:00

