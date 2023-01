Conférence : « Mon tour du monde en 80 tortues » Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Office de Tourisme du pays de Montfaucon Montfaucon-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay, Haute-Loire
Médiathèque, Rue Notre Dame
3 mars 2023, 20h

Conférence animée par Bernard Devaux dans le cadre de la parution en février 2022 de son livre « Mon tour du monde en 80 tortues ». Temps d'échanges et une séance de dédicaces.

Animation proposée dans le cadre du projet EAC Carapace(S)
Contact: tourisme@paysdemontfaucon.fr / +33 4 71 59 95 73
https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/

