CONFÉRENCE – MOMIES, MAGIE ET MÉDECINE : le mythe de l’immortalité de l’Antiquité à nos jours Par Livia MENEGHETTI – Docteur en égyptologie Durant des millénaires, les Égyptiens n’ont cessé d’améliorer leurs rituels d’embaumement espérant ainsi transformer le corps en un être indestructible et immortel, capable de traverser les siècles et de rejoindre l’au-delà. Les papyrus médicaux prouvent que les médecins égyptiens étudièrent aussi les maux qui accablaient leurs contemporains afin de leur porter remède. À l’origine, la magie fut le seul recours mais à partir de certains remèdes utilisés en complément, ils élaborèrent un art de guérison. Une passionnante conférence animée par Livia Meneghetti, docteur en égyptologie, pour en apprendre davantage sur cette civilisation qui n’a pas encore livré tous ses secrets. Gratuit – Sur réservation au 03 89 39 64 00 – Public familial

Pavillon des Créateurs 5 rue des fabriques 68470 Fellering Haut-Rhin

2021-07-22T19:30:00 2021-07-22T20:30:00

