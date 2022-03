Conférence : « Molière, un auteur arabe ? » par Omar Fertat (Université de Bordeaux et Université de Jordanie) Institut français de Jordanie Amman Catégorie d’évènement: Amman

Conférence : « Molière, un auteur arabe ? » par Omar Fertat (Université de Bordeaux et Université de Jordanie) Institut français de Jordanie, 24 mars 2022, Amman.

Institut français de Jordanie, le jeudi 24 mars à 15:30

Ce jeudi 24 mars, le département de Français de l’Université de Jordanie célèbre le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (1622-1673). L’université de Jordanie vous propose ainsi plusieurs évènements pour célébrer cet anniversaire. De 15h30 à 16h30, le 24 mars, Dr Omar Fertat, de l’Université de Bordeau, donnera en zoom, diffusé à l’institut français pour présenter une conférence intitulé « Molière, un auteur arabe ? » . Cette conférence portera sur la place que les œuvres de Molière occupent dans le répertoire scénique arabe, en particulier le théâtre moderne. L’œuvre de trois dramaturges sera analysée dans ses liens avec Molière : celle du Libanais Marun al Naqash, de l’Égyptien Yacoub Sanua et du Marocain Tayeb Saddiki. Cette conférence sera ensuite suivie d’une discussion.

L'Université de Jordanie présente une conférence du Dr Omar Fertat portant sur la place que les œuvres de Molière occupent dans le répertoire scénique arabe, en particulier le théâtre moderne.

