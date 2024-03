Conférence« Molière, l’Occitanie et l’Occitan » Maison des Associations (Castras) Castres, samedi 23 mars 2024.

Conférence« Molière, l’Occitanie et l’Occitan » Raymond GINOUILLAC viendra nous présenter une conférence-diaporama sur Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. Samedi 23 mars, 14h30 Maison des Associations (Castras) Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:30:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Raymond GINOUILLAC viendra nous présenter une conférence-diaporama sur Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière, le samedi 23 mars 2024, à 14h30, à la salle Jeanne Cabrol de la Maison des Associations (Place du 1er Mai – 81100 Castres).

Molière a passé une douzaine d’années en Occitanie : Bordeaux, Agen, Toulouse, Albi, Carcassonne, Narbonne, Béziers, Pézenas, Montpellier, Avignon… Le quart de sa vie.

C’est là qu’il a appris le métier de comédien et de directeur de troupe, qu’il a conçu des farces et créé ses premières comédies.

La conférence présentera les raisons de cette présence et la suite des déplacements avérés.

Molière comprenait l’occitan ; peut-être le parlait-il ? Dix ans après son retour à Paris, il a donné une large place à l’occitan dans deux scènes de la comédie-ballet « Monsieur de Pourceaugnac ».

Parmi les personnes qu’il a côtoyées, certaines ont pu l’inspirer pour camper des personnages de ses pièces.

Entrée gratuite,

en partenariat avec l’Université Pour Tous et l’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn.

Maison des Associations (Castras) Place du 1er mai, 81100 Castres Castres 81100 Lardaillé Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « azalais@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563724061 »}]

Occitanie Occitan