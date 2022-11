Conférence: « Molière » au foyer culturel de Lamorlaye, 3 décembre 2022, .

Conférence: « Molière » au foyer culturel de Lamorlaye



2022-12-03 – 2022-12-03

De l’Avare à Tartuffe en passant par Les Fourberies de Scapin, (re)découvrez l’œuvre et la vie de Molière, qui a côtoyé le grand Louis XIV, lors de cette conférence célébrant les 400 ans de sa naissance.

Après un exposé sur la jeunesse de Jean-Baptiste Poquelin, sur la création , avec les Béjart, de l’Illustre Théâtre, après un rappel de ses échecs et de ses réussites, Claire Langlois présentera des extraits de pièces qui seront joués par la troupe de comédiens de Villers-sous-Saint-Leu : Les Rencontres culturelles.

Extraits du « Médecin malgré lui », de « l’Ecole des femmes », de « l’Avare » et des « Femmes savantes ».

Conférence animée par Claire Langlois, Professeur de Lettres.

