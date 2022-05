Conférence – moins savoir, mieux savoir : apport de l’analyse taphonomique des industries lithiques à une meilleure connaissance de la préhistoire Les Eyzies, 21 mai 2022, Les Eyzies.

Conférence – moins savoir, mieux savoir : apport de l’analyse taphonomique des industries lithiques à une meilleure connaissance de la préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

2022-05-21 18:30:00 – 2022-05-21 Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies

Par Jean-Guillaume Bordes

Accompagné de Xavier Muth, Marc Thomas

Depuis quelques décennies, les archéologues se sont donc attachés à caractériser du mieux possible l’ensemble des processus ayant affecté les vestiges de la Préhistoire ainsi que les sédiments qui les contiennent, et ce afin d’en dire peut-être moins, mais d’en parler mieux. Cette démarche d’analyse critique se nomme la taphonomie. Cette discipline est surtout connue pour l’analyse des ossements. Mais elle réunit de plus en plus souvent d’autres catégories de vestiges pour aboutir à une modération globale de nos interprétations. C’est particulièrement vrai pour les industries lithiques, qui sont aujourd’hui utilisées pour discuter la validité les séquences de référence, souvent pour les remettre en cause…

Pour illustrer la puissance de cette méthode, nous prendrons plusieurs exemples issus de nos propres travaux.

+33 5 53 06 06 97

https://musee-prehistoire-eyzies.fr/

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-04-27 par