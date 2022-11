Conférence « Modigliani ou le silence du regard » Barbentane Barbentane Catégories d’évènement: Barbentane

Bouches-du-Rhône

Conférence « Modigliani ou le silence du regard » Barbentane, 1 décembre 2022, Barbentane. Conférence « Modigliani ou le silence du regard »

2 Chemin de la Glacière Médiathèque de Barbentane Barbentane Bouches-du-Rhône Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière

2022-12-01 17:00:00 – 2022-12-01

Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière

Barbentane

Bouches-du-Rhône Barbentane Conférence « Modigliani ou le silence du regard ».

Commentaires Danièle Martin.



Réservation conseillée. Conférence « Modigliani ou le silence du regard ». +33 4 32 60 16 21 Médiathèque de Barbentane Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Barbentane, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Barbentane Adresse Barbentane Bouches-du-Rhône Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Ville Barbentane lieuville Médiathèque de Barbentane 2 Chemin de la Glacière Barbentane Departement Bouches-du-Rhône

Barbentane Barbentane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barbentane/

Conférence « Modigliani ou le silence du regard » Barbentane 2022-12-01 was last modified: by Conférence « Modigliani ou le silence du regard » Barbentane Barbentane 1 décembre 2022 2 Chemin de la Glacière Médiathèque de Barbentane Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane Bouches-du-Rhône

Barbentane Bouches-du-Rhône