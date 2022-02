Conférence : « Mobilités, tous mobilisés » Manufacture des Tabacs Issoudun Catégories d’évènement: Indre

Mais quelles sont les attentes des seniors en matière de modes de transport qui associent liberté, accès et sécurité ? Quelles sont les solutions alternatives qui s’ouvrent avec l’avancée en âge ? Quelles initiatives, expérimentations ? Afin de réfléchir ensemble, la CARSAT et l’ORPAN réunissent des experts autour de la table ronde: o Joël MEISSONNIER – Chargé de recherche – Sociologie des transports et comportements de déplacement – CEREMA. o Bruno GILLET – Chargé de mission Ville Amie des Ainés – Ville de Nantes. o Christine PORTRAIT – Ergothérapeute – CREAT

Gratuit, inscription obligatoire

La mobilité des seniors est essentielle à l’autonomie. Conserver, maintenir ses déplacements est important pour garder notamment une vie sociale. Manufacture des Tabacs 10 bis Bd Stalingrad Issoudun Indre

