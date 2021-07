Nades Nades Allier, Nades Conférence « Mme de La Fayette » Nades Nades Catégories d’évènement: Allier

Conférence « Mme de La Fayette » Nades, 1 août 2021-1 août 2021, Nades. Conférence « Mme de La Fayette » 2021-08-01 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-01

Nades Allier Nades Conférence donnée par Jacques Corrocher sur Mme de la Fayette 1634-1693. Dame de Nades.

Dans le respect des règles des gestes barrières, le port du masque est obligatoire. sylvie.wahl@wanadoo.fr +33 6 08 05 12 42 dernière mise à jour : 2021-07-17 par Office de tourisme Val de Sioule

Lieu Nades Adresse Ville Nades