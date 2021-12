Nancy Nancy 5400, Nancy CONFÉRENCE MIXÉE – MIX-CITY: PARIS Nancy Nancy Catégories d’évènement: 5400

CONFÉRENCE MIXÉE – MIX-CITY: PARIS Nancy, 4 janvier 2022, Nancy. CONFÉRENCE MIXÉE – MIX-CITY: PARIS L'Autre Canal 45 boulevard d'Austrasie Nancy

2022-01-04 19:00:00

Nancy 5400 Les conférences mixées sont des explorations musicales participatives par Unzip. Le dj nancéien vous fait découvrir l’histoire des musiques électroniques (techno, house, disco,…) par le prisme des villes.

Unzip décryptera les particularités de la scène électronique de Paris : analyse, anecdotes et surtout de la musique ! À L’AUTRE CANAL ET SUR TWITCH À 19h UNZIP:

Sonic Transport – Underwass • 20 années déjà, à œuvrer pour les musiques électroniques, à trainer chez les disquaires pour nourrir une passion insatiable et se créer une identité originale. Aux côtés des grands noms de la scène électro (Derrick May, Laurent Garnier, Moodymann, Matthew Herbert, Âme…), dans les clubs ou festivals de renom, ses sets bigarrés et imprévisibles sont toujours remarqués. Aujourd’hui, les collaborations avec le CCN-Ballet de Lorraine, pour des créations originales, font de Unzip un touche-à-tout et une figure incontournable à Nancy. L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy

