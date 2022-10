Conférence Miroirs du monde Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence Miroirs du monde Bibliothèque Amélie, 30 novembre 2022, Paris. Le mercredi 30 novembre 2022

de 19h00 à 20h00

. gratuit Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Chefs d’œuvre du Cabinet d’art de Dresde Le Musée du Luxembourg accueille actuellement une exposition présentant une sélection de chefs d’œuvre venus de la ville de Dresde. Située sur une gracieuse courbe de l’Elbe, Dresde offre aux visiteurs éblouis des monuments qui sont à l’apogée de l’architecture baroque. Résidence des ducs et princes de Saxe pendant 700 ans, elle connut une riche histoire artistique et culturelle. Les 13-14 février 1945, 7000 tonnes de bombes tombèrent sur la ville, la réduisant en cendres et tuant 35 000 personnes; elle connut ensuite la dureté de l’occupation soviétique. Depuis la chute du mur de Berlin, elle s’est reconstruite patiemment, utilisant lorsque c’était possible les matériaux d’origine récupérés dans les décombres : c’est cette splendeur retrouvée que nous évoquerons avec de nombreuses images. Béatrice Bustarret Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

©Béatrice Bustarret

