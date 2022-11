CONFERENCE « MINDFULNESS »

CONFERENCE « MINDFULNESS », 14 janvier 2023



Découvrez la méditation et ses bienfaits au cours d'un atelier animé par Grégory Baptista, docteur en médecine. Il a choisi de compléter son travail de soignant en s'orientant vers la méditation de pleine conscience. Devenu enseignant et formateur, il vous présente son parcours et ce que peut vous apporter la pratique de la méditation de pleine conscience.

